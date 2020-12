Problema fisico per Gattuso, l’allenatore del Napoli non si presenta nel post-partita (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, 1-1 il risultato finale contro il Real Sociedad, per i padroni di casa in gol Zielinski con una magia da lontano, nel post partita non si è presentato Gattuso. La squadra si qualifica al primo posto della classifica e può considerarsi come una seria candidata per arrivare fino in fondo alla competizione. Anche in campionato la squadra sta convincendo, la sconfitta a tavolino contro la Juventus pesa tantissimo, ma gli azzurri hanno dimostrato di poter lottare per lo scudetto. Il Problema di Gennaro Gattuso l’allenatore Gennaro Gattuso ha accusato un Problema durante la partita di Europa League contro il Real ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilstacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, 1-1 il risultato finale contro il Real Sociedad, per i padroni di casa in gol Zielinski con una magia da lontano, nelnon si èto. La squadra si qualifica al primoo della classifica e può considerarsi come una seria candidata per arrivare fino in fondo alla competizione. Anche in campionato la squadra sta convincendo, la sconfitta a tavolino contro la Juventus pesa tantissimo, ma gli azzurri hanno dimostrato di poter lottare per lo scudetto. Ildi GennaroGennaroha accusato undurante ladi Europa League contro il Real ...

CalcioWeb : #Gattuso non si presenta in conferenza stampa per un problema fisico - alebeckhusky : @lorepregliasco Sarà. Ma io penso che lì il problema sia più mentale che fisico. Ogni partita è una guerra di nervi… - LorenzoNeno1967 : @FrancescaCphoto @Inter La società è lontana. Nel senso fisico del termine. Problema serio. - DBDeiman : In una di quelle occasioni abbiamo avuto la fortuna di vedere Angelo Gigli, presenza fissa della Nazionale degli an… - McVirga86 : Sensi? Un morto? Nainggolan? Ex giocatore? L'Inter costruita solo sul fisico è limitata e ben capita da tutti. Ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Problema fisico Corriere di Bologna: Marco Belinelli out contro Sassari per un problema fisico Sportando Problema fisico per Gattuso, l’allenatore del Napoli non si presenta nel post-partita

Il Napoli stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, 1-1 il risultato finale contro il Real Sociedad, per i padroni di casa in gol Zielinski con una magia da lontano, nel post partita ...

Stefano Gross prepara la riscossa dalla sua Aloch: "Allenamenti perfetti e io ora sto bene"

Alla vigilia di una stagione chiave, il 34enne slalomista fassano sta preparando le fondamentali gare inaugurali di coppa tra Badia e Campiglio, trovandosi a rischio top ...

Il Napoli stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, 1-1 il risultato finale contro il Real Sociedad, per i padroni di casa in gol Zielinski con una magia da lontano, nel post partita ...Alla vigilia di una stagione chiave, il 34enne slalomista fassano sta preparando le fondamentali gare inaugurali di coppa tra Badia e Campiglio, trovandosi a rischio top ...