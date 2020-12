Dialogo con Conte, spallate addio E così Salvini diventò moderato... (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tanti segnali. Tutti nella stessa direzione. Matteo Salvini ha abbandonato la strategia della spallata al governo Conte adottando una linea politica 'responsabile' e basata sul Dialogo con lo stesso presidente del Consiglio, con il quale nei mesi scorsi ha ingaggiato durissimi scontri dentro... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tanti segnali. Tutti nella stessa direzione. Matteoha abbandonato la strategia della spallata al governoadottando una linea politica 'responsabile' e basata sulcon lo stesso presidente del Consiglio, con il quale nei mesi scorsi ha ingaggiato durissimi scontri dentro... Segui su affaritaliani.it

