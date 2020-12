Un HACKER può assumere il CONTROLLO COMPLETO di qualsiasi IPHONE nel raggio del Wi-Fi in pochi secondi : la storia di un exploit a zero click ancora potenzialmente attivo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) All’inizio di quest’anno, Apple ha risolto una grave scappatoia di sicurezza in una funzionalità iOS che avrebbe potuto consentire agli aggressori di ottenere da remoto il CONTROLLO COMPLETO su qualsiasi IPHONE nel raggio del Wi-Fi. Tuttavia, i dettagli sul difetto, che è stato risolto mesi fa, erano scarsi fino ad ora. In un post sul blog di non meno di 30.000 parole , il ricercatore di Google Project zero Ian Beer ha descritto come, in un periodo di sei mesi, abbia creato un exploit di prossimità radio che gli avrebbe garantito il CONTROLLO totale su un IPHONE nelle sue vicinanze. L’exploit gli ha permesso di accedere a tutti i dati memorizzati sul dispositivo, comprese foto, email, messaggi privati, password del ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 9 dicembre 2020) All’inizio di quest’anno, Apple ha risolto una grave scappatoia di sicurezza in una funzionalità iOS che avrebbe potuto consentire agli aggressori di ottenere da remoto ilsuneldel Wi-Fi. Tuttavia, i dettagli sul difetto, che è stato risolto mesi fa, erano scarsi fino ad ora. In un post sul blog di non meno di 30.000 parole , il ricercatore di Google ProjectIan Beer ha descritto come, in un periodo di sei mesi, abbia creato undi prossimità radio che gli avrebbe garantito iltotale su unnelle sue vicinanze. L’gli ha permesso di accedere a tutti i dati memorizzati sul dispositivo, comprese foto, email, messaggi privati, password del ...

