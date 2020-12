Bob | Patrick Baumgartner | “La bolla è più semplice da gestire Ora a Igls saremo più preparati”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma dedicato alla velocità sul ghiaccio a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ad intervenire ai nostri microfoni, Lorenzo Bilotti e, bobbisti impegnati alla Coppa del Mondo di Sigulda, rispettivamente pilota e frenatore. “Laè piccola – commenta– ed è un grande peccato perchè siamo solo quindici equipaggi, abbiamo dei test e se uno risulta positivo al tampone la squadra si blocca e gli equipaggi diminuiscono. Noi siamo sempre attenti e laessendo piccola è più gestibile. Sigulda è una pista divertente: ci sono curve e poi non respiri più. Andremo verso Innsbruck, dove avremo avremo altri test e dove forse entreranno altri equipaggi in gara”. Il portabandiera italiano, ricorda con piacere i Giochi ...

Il tecnico Omar Sacco ha diramato le convocazioni per le gare internazionali di Coppa del Mondo e Coppa Europa in programma in Austria a Igls ...Sono nove i convocati dal direttore tecnico Omar Sacco per la tappe del circuito internazionale in programma nelle prossime due settimane a Igls, in Austria. Si tratta di Patrick Baumgartner, Costanti ...