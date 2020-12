“Bianco Natale”, amore e guerra in un vecchio classico hollywoodiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Benvenuti nella rubrica “Singin’ through the Holidays”, che dal 2 Dicembre al 6 Gennaio vi farà compagnia ogni Mercoledì alle 17,00 con un musical natalizio, per passare al meglio queste vacanze molto particolari. Questa rubrica vi farà fare un viaggio nel tempo, partendo dai classici degli anni quaranta fino ad arrivare ai musical rock del nuovo secolo. Siete pronti a cantare e ballare con noi con il film di oggi? Il film che abbiamo scelto per questo mercoledì è “Bianco Natale” di Michael Curtiz, pellicola del 1954 con Bing Crosby, Danny Kaye, Vera-Ellen e Rosemary Clooney. Il film racconta del capitano Bob Wallace (Bing Crosby) e del soldato Phil Davis (Danny Kaye), i quali si conoscono nel Natale in cui sono entrambi in servizio. Diventati amici, alla fine della guerra decidono di darsi al varietà. Bob è infatti un grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Benvenuti nella rubrica “Singin’ through the Holidays”, che dal 2 Dicembre al 6 Gennaio vi farà compagnia ogni Mercoledì alle 17,00 con un musical natalizio, per passare al meglio queste vacanze molto particolari. Questa rubrica vi farà fare un viaggio nel tempo, partendo dai classici degli anni quaranta fino ad arrivare ai musical rock del nuovo secolo. Siete pronti a cantare e ballare con noi con il film di oggi? Il film che abbiamo scelto per questo mercoledì èdi Michael Curtiz, pellicola del 1954 con Bing Crosby, Danny Kaye, Vera-Ellen e Rosemary Clooney. Il film racconta del capitano Bob Wallace (Bing Crosby) e del soldato Phil Davis (Danny Kaye), i quali si conoscono nel Natale in cui sono entrambi in servizio. Diventati amici, alla fine delladecidono di darsi al varietà. Bob è infatti un grande ...

