Sampdoria, una squadra dai due volti: cosa non funziona (Di martedì 8 dicembre 2020) Sampdoria in versione dr. Jekyll e mr. Hyde: ecco cosa non funziona nella squadra blucerchiata di Claudio Ranieri Una Sampdoria dal doppio volto, un po' come dr. Jekyll e mr. Hyde. È questo il paragone fatto dal Secolo XIX per descrivere l'attuale momento della formazione di Claudio Ranieri, incapace di garantire costanza nell'arco dei novanta minuti e spesso brutta fotocopia di sé stessa per un tempo di gioco. È accaduto contro Benevento, Bologna, Genoa in Coppa Italia e infine Torino. I blucerchiati si portano in vantaggio e poi spengono la luce. Oppure disputano un avvio di gara da cancellare e si svegliano solamente nella ripresa.

