Task Force Italia, Web Talk con Tomaso Trussardi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Appuntamento mercoledì 9 Dicembre p.v. alle ore 18.00 con il web Talk organizzato da Task Force Italia, in partnership con l’Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale (Aises), Universal Trust e Global Investors Alliance. Valerio De Luca, presidente di Task Force Italia intervista Tomaso Trussardi, presidente di Trussardi Group. Intervengono i componenti di Task Force Italia: Stefano Caselli, Pro Rettore, Affari Internazionali Università Bocconi. Andrea Gumina, Consigliere del ministro degli Affari Esteri e componente dello Sherpa Office G7/G20. Alberto Lupoi, Consigliere di amministrazione di Mediobanca e Università di Padova. Dina Ravera, presidente ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) Appuntamento mercoledì 9 Dicembre p.v. alle ore 18.00 con il weborganizzato da, in partnership con l’Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale (Aises), Universal Trust e Global Investors Alliance. Valerio De Luca, presidente diintervista, presidente diGroup. Intervengono i componenti di: Stefano Caselli, Pro Rettore, Affari Internazionali Università Bocconi. Andrea Gumina, Consigliere del ministro degli Affari Esteri e componente dello Sherpa Office G7/G20. Alberto Lupoi, Consigliere di amministrazione di Mediobanca e Università di Padova. Dina Ravera, presidente ...

NicolaPorro : Luigi Bisignani è in vena di definizioni colorite. Oggi ci racconta il casino che ha sollevato l’ennesima pagliacci… - Avvenire_Nei : Intervista @TeresaBellanova: ho chiesto le carte del Recovery plan, non ho ricevuto un rigo - repubblica : Renzi: 'Conte si fermi. Basta metodi sprezzanti: un'altra task force sul Recovery è inutile' - IlPrimatoN : Renzi contro Conte sul Recovery fund: 'No alla task force'. E avverte: 'Sostegno fino a legge di Bilancio, poi dipe… - giannileft : @MamafricaO Tranquilli,ci penserà il gatto del mio vicino,lo stesso postato dall'ineffabile ministro degli esterni… -