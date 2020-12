Vite in fuga | la quinta puntata

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il 6 dicembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladiin, la fiction diretta da Luca Ribuoli con protagonisti Claudio Gioè ed Anna Valle nei panni di una coppia che, con i figli, devono cambiare identità per sfuggire a chi sta cercando di rovinare la loro vita. Il cast della serie, oltre a Gioè ed alla Valle, include anche Tobias De Angelis (Alessio), Teclia Insolia (Ilaria), Barbora Bobulova (Agnese), Giorgio Colangeli (Cosimo), Pierpaolo Spollon (Agente Polito), Marco Cocci (Riccardo) ed Ugo Pagliai. Episodio 9: “Agosto” Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria (Vera Dragone) è stata uccisa, ha ...

