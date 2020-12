Leviathan Labs arriva in libreria

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Con l’anno nuovo, la casa editrice del leviatano propone un’interessantissima novità: l’inizio della collaborazione con Libromania per la distribuzione libraria. I lettori dipotranno trovare i libri della casa editrice in tutte le librerie d’Italia da Gennaio, grazie alla distribuzione di A.L.I.Sarà un inizio col botto: nei mesi di Gennaio e Febbraio le uscite sono molte e tra titoli che già conosciamo ecco le novità: – Mindbender (Pruett, De Luca) 14 GENNAIO 2021 Alex ha 7 anni quando per la prima volta il suo potere si risveglia, lasciandolo in uno stato comatoso per sedici anni. È un’energia che giace dormiente nel suo inconscio, in attesa di essere risvegliata. Quando il bambino finalmente la attiva, il corso del suo destino cambia per sempre, mentre coloro che vogliono utilizzare la sua misteriosa forza sono costretti a ...