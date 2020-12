Casellati: la scuola è crescere insieme, non apprendimento attraverso un computer (Di venerdì 4 dicembre 2020) I bambini sono ''il nostro futuro, la nostra più grande ricchezza''. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica, in un videomessaggio in occasione della presentazione del secondo osservatorio Ora di futuro, il progetto educativo che coinvolge gli insegnanti, le scuole primarie e le reti no profit di tutta Italia, promosso da Generali Country Italia insieme a The Human Safety Net e in partnership con tre onlus: Albero della vita, Mission Bambini e Centro per la salute del bambino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) I bambini sono ''il nostro futuro, la nostra più grande ricchezza''. Così Maria Elisabetta Alberti, presidente del Senato della Repubblica, in un videomessaggio in occasione della presentazione del secondo osservatorio Ora di futuro, il progetto educativo che coinvolge gli insegnanti, le scuole primarie e le reti no profit di tutta Italia, promosso da Generali Country Italiaa The Human Safety Net e in partnership con tre onlus: Albero della vita, Mission Bambini e Centro per la salute del bambino. L'articolo .

"So bene quanto sia stato faticoso rinunciare alle vostre aule, ai banchi, al contatto quotidiano con gli amici e gli insegnanti. Certo, la didattica a distanza e le piattaforme informatiche vi hanno ..."

