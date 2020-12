Immacolata a Roma: task force, nuovi orari e strade a numero chiuso (Di martedì 1 dicembre 2020) Un Natale a numero chiuso, per i Romani, che già vedono saltare il primo appuntamento con la tradizione: l'8 dicembre, per l'Immacolata, Papa Francesco non ci sarà e lo shopping natalizio, che ogni ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) Un Natale a, per ini, che già vedono saltare il primo appuntamento con la tradizione: l'8 dicembre, per l', Papa Francesco non ci sarà e lo shopping natalizio, che ogni ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Immacolata a #Roma: task force, nuovi orari e strade a numero chiuso - thexeon81 : Coronavirus, all'Immacolata il Papa non andrà in piazza di Spagna - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Rischio assembramenti: il #Papa l’8 dicembre non va all’Immacolata - leggoit : Immacolata a #Roma: task force, nuovi orari e strade a numero chiuso - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Rischio assembramenti: il #Papa l’8 dicembre non va all’Immacolata -

Ultime Notizie dalla rete : Immacolata Roma Covid Roma, il piano anti-assembramenti dell'Immacolata: le piazze del Centro a numero chiuso Il Messaggero Immacolata a Roma: task force, nuovi orari e strade a numero chiuso

Un Natale a numero chiuso, per i romani, che già vedono saltare il primo appuntamento con la tradizione: l’8 dicembre, per l’Immacolata, Papa Francesco non ci sarà e ...

Messa di Natale, verso l'orario anticipato: oggi il vertice Cei

Il Papa interrompe, dopo 67 anni, la tradizione dell'omaggio alla Madonna in piazza di Spagna l'8 dicembre. La benedizione sulla città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo ...

Un Natale a numero chiuso, per i romani, che già vedono saltare il primo appuntamento con la tradizione: l’8 dicembre, per l’Immacolata, Papa Francesco non ci sarà e ...Il Papa interrompe, dopo 67 anni, la tradizione dell'omaggio alla Madonna in piazza di Spagna l'8 dicembre. La benedizione sulla città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo ...