“In DeLuchistan famiglie appese a decisioni comunicate via Facebook Qui il buonsenso diventa anomalia”

(Di domenica 29 novembre 2020) Una mamma di Salerno Sono ormai 50 giorni che i miei figli non vanno a scuola. E non parlo di ragazzi grandi che sono a casa in tutto il Paese, ma dei bambini dell’infanzia, delle elementari e delle medie. Mentre nel dibattito nazionale si parla di apertura o meno delle scuole superiori, qui neli piccoli della materna (e gli altri ovviamente) sono in dad dallo scorso febbraio, senza soluzione di continuità. È così che si fa, in tempo di Covid, per lavarsi la coscienza dalle responsabilità. Ma qui si fa di più, molto di più. Nella nostra Regione, le istituzioni dividono la popolazione in genitori buoni – che vogliono tenere i figli a casa senza se e senza ma in nome delle Sante feste natalizie – e genitori al plutonio – che vogliono per i propri figli la scuola in presenza. La lavagna di tale barbarie è il solito soliloquio social che piuttosto rileva ...