Serie C, girone C: la Ternana non si ferma più, Vantaggiato al 92? e gli umbri superano la Vibonese. La classifica (Di sabato 28 novembre 2020) 13a giornata di Serie C: alle 15 si è disputata la sfida tra Vibonese e Ternana terminata 2-3.A Vibo Valentia la prima della classe continua a vincere superando nei minuti di recupero la compagine calabrese che era addirittura stata capace di ribaltare l'iniziale svantaggio. umbri avanti al 38' del primo tempo grazie al mancino di Carlo Mammarella, a riportare la gara in parità ci pensa un ex Palermo quale Vincenzo Plescia che sigla l'1-1 al 59'. Al 77' padroni di casa avanti con la rete messa a segno da Redolfi, il 2-2 porta la firma del solito Daniele Vantaggiato, il definitivo 2-3 è ancora dell'esperto attaccante che al 92' regala tre punti ai suoi.classificaTernana 33Bari 23**Teramo 23**Turris 20*Catanzaro 19**Juve Stabia 17*Avellino 15 *****Foggia ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) 13a giornata diC: alle 15 si è disputata la sfida traterminata 2-3.A Vibo Valentia la prima della classe continua a vincere superando nei minuti di recupero la compagine calabrese che era addirittura stata capace di ribaltare l'iniziale svantaggio.avanti al 38' del primo tempo grazie al mancino di Carlo Mammarella, a riportare la gara in parità ci pensa un ex Palermo quale Vincenzo Plescia che sigla l'1-1 al 59'. Al 77' padroni di casa avanti con la rete messa a segno da Redolfi, il 2-2 porta la firma del solito Daniele, il definitivo 2-3 è ancora dell'esperto attaccante che al 92' regala tre punti ai suoi.33Bari 23**Teramo 23**Turris 20*Catanzaro 19**Juve Stabia 17*Avellino 15 *****Foggia ...

WiAnselmo : #SerieC, girone C: la Ternana non si ferma più, Vantaggiato al 92' e gli umbri superano la Vibonese. La classifica… - Mediagol : #SerieC, girone C: la Ternana non si ferma più, Vantaggiato al 92' e gli umbri superano la Vibonese. La classifica… - Calciopuntgoal : SERIE D GIRONE H RECUPERO AD ALTA QUOTA,CASARANO-TARANTO,L’EX AGROPOLI DELLI SANTI PRESENTA LA PARTITA - SergVessicchio : SERIE D GIRONE H RECUPERO AD ALTA QUOTA,CASARANO-TARANTO,L’EX AGROPOLI DELLI SANTI PRESENTA LA PARTITA - tuttocampo : Serie D, girone E. L'intervento del vice presidente della Sinalunghese Massimo Grotti -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Serie C, girone B. Il Presidente della Fermana Simoni carica la squadra in vista del derby contro il Metalica Tuttocampo Serie C 2020/2021: nona vittoria consecutiva per la Ternana, Vantaggiato stende la Vibonese

Nell’incontro valevole per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021, la Vibonese non riesce a difendere una rete di vantaggio a 10' dalla fine e viene punita da una doppietta di ...

Telimar, sconfitta per 8-7 ed ultimo posto in classifica

La squadra palermitana viene superata 8-7 e ora si trova all'ultimo posto in classifica nel proprio girone ROMA – È il gol dell’ex, Raffaele Maddaluno, a beffare il TeLiMar, relegandolo all’ultimo pos ...

Nell’incontro valevole per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021, la Vibonese non riesce a difendere una rete di vantaggio a 10' dalla fine e viene punita da una doppietta di ...La squadra palermitana viene superata 8-7 e ora si trova all'ultimo posto in classifica nel proprio girone ROMA – È il gol dell’ex, Raffaele Maddaluno, a beffare il TeLiMar, relegandolo all’ultimo pos ...