«Maradona non venne a Forcella per la cocaina, ma perché lo avevamo invitato noi Giuliano» (Di sabato 28 novembre 2020) Il Mattino intervista Luigi Giuliano, figlio di Nunzio. Era con i suoi zii, Carmine e Raffaele Giuliano, quando fu scattata la famosa foto che ritrae Maradona con i boss di Forcella accanto alla vasca a forma di conchiglia, nel 1986. Aveva 14 anni. Racconta quella notte. La casa era quella di Luigi Giuliano, che all’epoca era in carcere. Ci abitava il fratello Carmine, latitante. «Carmine Giuliano era un patito del Napoli e chiese a un capotifoso di fargli incontrare Maradona. Era passata mezzanotte e noi ragazzi armati presidiavamo il quartiere per controllare che non ci fosse la polizia in giro. Ma Maradona è Maradona e io non volevo perderlo, perciò ogni tanto lasciavo il posto di guardia ed entravo nel palazzetto dove si svolgeva ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Il Mattino intervista Luigi, figlio di Nunzio. Era con i suoi zii, Carmine e Raffaele, quando fu scattata la famosa foto che ritraecon i boss diaccanto alla vasca a forma di conchiglia, nel 1986. Aveva 14 anni. Racconta quella notte. La casa era quella di Luigi, che all’epoca era in carcere. Ci abitava il fratello Carmine, latitante. «Carmineera un patito del Napoli e chiese a un capotifoso di fargli incontrare. Era passata mezzanotte e noi ragazzi armati presidiavamo il quartiere per controllare che non ci fosse la polizia in giro. Mae io non volevo perderlo, perciò ogni tanto lasciavo il posto di guardia ed entravo nel palazzetto dove si svolgeva ...

Non è il solito elenco, non ci sono numeri oggi. Semplicemente perchè il calcio ha perso la sua unità di misura. Maradona è un’unità di misura. Come il metro o il litro. Nel calcio esiste ‘Il Maradona ...

La Lega Serie A e tutte le Società renderanno omaggio a Diego Armando Maradona in occasione della prossima giornata di campionato attraverso una serie di iniziative: ...

