TIM, via libera da Commissione UE su FiberCop (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea non si opporrà alla creazione di FiberCop, la newco promossa da Tim, KKR e Fastweb per potenziare l’accesso alla fibra in Italia. Il progetto promosso da Tim passa attraverso l’ingresso di KKR (con il 37,5% del capitale) e di Fastweb (4,5%) nel veicolo societario in cui verrà conferita la rete secondaria, il tratto che va dalla cabina alle abitazioni. Dopo la pre notifica la Commissione ha valutato, riporta l’ANSA, che non si tratta di concentrazione e Tim non deve quindi notificare l’operazione. Il via libera da Bruxelles arriva dodici giorni dopo l’ok del Governo in materia di Golden Power, e apre la strada all’avvio operativo di FiberCop che l’ad di Tim Luigi Gubitosi aveva confermato per il primo trimestre 2021. Se l’operazione andrà a buon fine, Tim deterrà il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Laeuropea non si opporrà alla creazione di, la newco promossa da Tim, KKR e Fastweb per potenziare l’accesso alla fibra in Italia. Il progetto promosso da Tim passa attraverso l’ingresso di KKR (con il 37,5% del capitale) e di Fastweb (4,5%) nel veicolo societario in cui verrà conferita la rete secondaria, il tratto che va dalla cabina alle abitazioni. Dopo la pre notifica laha valutato, riporta l’ANSA, che non si tratta di concentrazione e Tim non deve quindi notificare l’operazione. Il viada Bruxelles arriva dodici giorni dopo l’ok del Governo in materia di Golden Power, e apre la strada all’avvio operativo diche l’ad di Tim Luigi Gubitosi aveva confermato per il primo trimestre 2021. Se l’operazione andrà a buon fine, Tim deterrà il ...

romaforever_it : #RomaSpezia Coppa Italia 2020-2021 | TIM CUP | Tabellone, Calendario e Risultati | AS Roma - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Dopo la lettera del Mef, l'ad benedice la cessione di Open fiber: comanderanno Tim e Cdp. Ai fondi resta un ruolo marginal… - MarcoGMarchesi : RT @gdt62: Il #Talent classico by @TIM_vision : #RiccardoMutiAcademy via @Corriere @CorriereCultura @TIMnewsroom @TIM_Official https://t.… - franciungaro : RT @gdt62: Il #Talent classico by @TIM_vision : #RiccardoMutiAcademy via @Corriere @CorriereCultura @TIMnewsroom @TIM_Official https://t.… - gdt62 : Il #Talent classico by @TIM_vision : #RiccardoMutiAcademy via @Corriere @CorriereCultura @TIMnewsroom… -

Ultime Notizie dalla rete : TIM via TIM, via libera da Commissione UE su FiberCop Il Messaggero TIM, via libera da Commissione UE su FiberCop

La Commissione europea non si opporrà alla creazione di FiberCop, la newco promossa da Tim, KKR e Fastweb per potenziare l'accesso alla fibra ...

L’addio di Antonella Clerici e Ivan Zazzaroni a Maradona: “Il 2020 porta via anche te”

L’addio a Maradona coinvolge tutti e Antonella Clerici è tra le prime a dare il suo addio al calciatore. Sui social ha scritto il suo personale addio, l’ennesimo che in questo 2020 offusca i pensieri.

La Commissione europea non si opporrà alla creazione di FiberCop, la newco promossa da Tim, KKR e Fastweb per potenziare l'accesso alla fibra ...L’addio a Maradona coinvolge tutti e Antonella Clerici è tra le prime a dare il suo addio al calciatore. Sui social ha scritto il suo personale addio, l’ennesimo che in questo 2020 offusca i pensieri.