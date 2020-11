‘Pretty Little Liars’, una giovane attrice ha partorito il suo primo figlio: ecco come si chiama! (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sasha Pieterse ha partorito. Ricorderete sicuramente la bionda attrice che solo sei mesi fa aveva annunciato di essere incinta: la famosa Alison Di Laurentis di Pretty Little Liars (e dello spin off della serie cancellato, però, dopo la prima stagione) era in dolce attesa del suo primo bebè. Il marito Hudson Sheaffer, sposato solo nel 2018, le ha dato la gioia più grande: il loro primo figlio, Hendrix. L’attrice, ventiquattrenne, ne ha annunciato la nascita con un dolce post su Instagram: “La nostra vita è cambiata per sempre una settimana fa. Benvenuto Hendrix!“, ha scritto. ecco la foto che la dolce attrice ha pubblicato del piccolo: L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sasha Pieterse ha. Ricorderete sicuramente la biondache solo sei mesi fa aveva annunciato di essere incinta: la famosa Alison Di Laurentis di PrettyLiars (e dello spin off della serie cancellato, però, dopo la prima stagione) era in dolce attesa del suobebè. Il marito Hudson Sheaffer, sposato solo nel 2018, le ha dato la gioia più grande: il loro, Hendrix. L’, ventiquattrenne, ne ha annunciato la nascita con un dolce post su Instagram: “La nostra vita è cambiata per sempre una settimana fa. Benvenuto Hendrix!“, ha scritto.la foto che la dolceha pubblicato del piccolo: L'articolo proviene da Isa e Chia.

