Meghan Markle: "Mentre stringevo Archie perdevo il secondo figlio"

Meghan Markle in un editoriale sul New York Times, la duchessa racconta il tragico aborto spontaneo avuto quest'estate

In un editoriale pubblicato sul New York Times, Meghan Markle racconta che dopo aver avuto il primo figlio, ha avuto un aborto spontaneo questa estate. "Una mattina di luglio ho sentito una forte fitta all'addome. Mi sono accasciata a terra tenendo in braccio Archie e cantandogli una ninna nanna per tranquillizzare entrambi. Quella melodia allegra era in netto contrasto con la sensazione che ci fosse qualcosa di anomalo. Sapevo che mentre stringevo il mio primo figlio stavo perdendo il secondo", racconta la duchessa di Sussex. "Ore dopo in un letto d'ospedale, ho stretto la mano di mio marito, il suo palmo sudato, ho baciato le nocche bagnate dalle lacrime."

