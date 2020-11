Giornata contro la violenza sulle donne | Mattarella | “E’ un’emergenza”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nellainternazionalela, ha espresso la sua opinione il Presidente della Repubblica Sergio. Il 25 novembre si celebra lainternazionalela. Dall’inizio dell’anno in Italia ci sono stati 91 femminicidi: in media una donna viene uccisa ogni 3 giorni. Il lockdown di marzo ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

virginiaraggi : Oggi è la Giornata contro la violenza sulle donne. Dobbiamo contrastare questo fenomeno giorno per giorno, sensibil… - fanpage : Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle Donne #25novembre #giornatacontrolaviolenzasulledonne - FiorellaMannoia : Stasera sarò ospite di Floris a @diMartedi @La7tv con la ministra delle pari opportunità @elenabonetti argomento:… - CarlottaSami : RT @chiaraUNHCR: Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e il ?? diventa arancione ?? c… - SassiLive : GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE, INTERVENTO CONSIGLIERE REGIONALE COVIELLO (LEGA) -

Avezzano. Un mazzo di fiori sulla panchina rossa per ricordare tutte le donne vittime di violenza. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne Giovanni Sestini e Onorina Di Matteo hanno ...Nella Giornata contro la violenza sulle donne è polemica per il tutorial di "Detto Fatto" su come fare la spesa al supermercato in modo sensuale. Sui social circolano ...