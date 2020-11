Bianca Guaccero: “Mi scuso io a nome di tutta la mia squadra” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Voleva essere un siparietto, magari voleva far sorridere. È stato un boomerang. Bianca Guaccero ha presentato a Detto Fatto un tutorial volto a spiegare come fare la spesa in modo sensuale. Mentre lo guardavamo ci siamo chieste “perché?”. Pochi minuti e sui social è partita una raffica di commenti al vetriolo. Poche ore dopo è arrivata anche la risposta della Guaccero, in un lungo post pubblicato su Instagram. Che cosa è successo e la reazione della RAI Ripercorriamo brevemente la vicenda: a Detto Fatto, nel corso della puntata di lunedì 24 novembre, la conduttrice ha introdotto un tutorial di Emily Angelillo, pole dancer di grande successo, che ha mostrato al pubblico alcuni “stratagemmi per conquistare al supermercato”. Niente di sconvolgente, sicuramente senza senso. Rapidamente arrivata ai vertici dell’emittente, la polemica ha ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 novembre 2020) Voleva essere un siparietto, magari voleva far sorridere. È stato un boomerang.ha presentato a Detto Fatto un tutorial volto a spiegare come fare la spesa in modo sensuale. Mentre lo guardavamo ci siamo chieste “perché?”. Pochi minuti e sui social è partita una raffica di commenti al vetriolo. Poche ore dopo è arrivata anche la risposta della, in un lungo post pubblicato su Instagram. Che cosa è successo e la reazione della RAI Ripercorriamo brevemente la vicenda: a Detto Fatto, nel corso della puntata di lunedì 24 novembre, la conduttrice ha introdotto un tutorial di Emily Angelillo, pole dancer di grande successo, che ha mostrato al pubblico alcuni “stratagemmi per conquistare al supermercato”. Niente di sconvolgente, sicuramente senza senso. Rapidamente arrivata ai vertici dell’emittente, la polemica ha ...

stanzaselvaggia : Perché ambire alle passerelle di Prada quando puoi sfilare nel reparto freschi? - nicole_zaia : @bianca_guaccero @YouTube Ma chi sei?Dovrebbero metterti in galera per quel degradante episodio televisivo!!! Ma come sei capitata li? - giuliiamendola : @megliotardi_ @PopolodiRaidue @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero Ed in un momento storico come questo dovremmo concen… - giuliiamendola : @megliotardi_ @PopolodiRaidue @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero Non mi sembra che lo sketch incitasse a dover sculet… - Monia_Podda : @bianca_guaccero che successone il servizio sull'essere una donna sensuale tra gli scaffali del supermercato, hai p… -