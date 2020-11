Come aggiungere una carta su Google Play e Apple Store (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche se il Google Play Store e l'App Store di Apple sono pieni di app gratuite, le più belle e complete sono spesso disponibili a pagamento o nascondono degli acquisti in-app, necessari per sbloccare tutte le funzioni (Come rimuovere la pubblicità, proseguire di livello o sbloccare nuove arene e nuove armi nei giochi).Se finora abbiamo solo installato app gratuite e non sappiamo Come acquistare un'app, siete capitati nella guida giusta: qui vi mostreremo infatti Come aggiungere una carta di credito su Google Play e Apple Store, così da poter autorizzare i pagamenti e acquistare le app che ci piacciono o sbloccare le funzioni tramite acquisti ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche se ile l'Appdisono pieni di app gratuite, le più belle e complete sono spesso disponibili a pagamento o nascondono degli acquisti in-app, necessari per sbloccare tutte le funzioni (rimuovere la pubblicità, proseguire di livello o sbloccare nuove arene e nuove armi nei giochi).Se finora abbiamo solo installato app gratuite e non sappiamoacquistare un'app, siete capitati nella guida giusta: qui vi mostreremo infattiunadi credito su, così da poter autorizzare i pagamenti e acquistare le app che ci piacciono o sbloccare le funzioni tramite acquisti ...

Natale come Ferragosto: addio allo sci e alle vacanze sulla neve

Dopo la notizia sull'annullamento dei mercatini di Natale , sono questi i provvedimenti al vaglio per il prossimo Dpcm del 4 dicembre 2020, che potrebbe restare in vigore sino all'Epifania. Le misure ...

Ecco le «pillole» via social per tutti i malati di sclerosi

L’idea del neurologo Filippo Martinelli e del volontario Aism Marco Togni nata durante il primo lockdown e diventata un appuntamento fisso settimanale. Informazioni e sostegno sulla patologia e sul Co ...

