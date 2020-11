Una pezza di Lundini verso una seconda serata unica (Di giovedì 19 novembre 2020) Una pezza di Lundini, il programma d’intrattenimento di seconda serata che è diventato ormai un appuntamento cult della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, potrebbe avere delle novità in arrivo. La trasmissione animata da Valerio Lundini, che martedì non è andata in onda, ha ottenuto un buon successo di critica ma con ascolti di certo non stellari, ottenendo una media finora del 2,50% di share pari a 369.000 telespettatori. Il programma ha ottenuto l’ascolto più alto il 13 di ottobre 2020 con una media di 685.000 telespettatori pari al 3,52% di share, mentre il dato più basso giovedì 1 ottobre 2020 con 135.000 telespettatori e l’1,17% di share. Il pubblico che segue Una pezza di Lundini è formato per più del 50% da telespettatori con ... Leggi su tvblog (Di giovedì 19 novembre 2020) Unadi, il programma d’intrattenimento diche è diventato ormai un appuntamento cult dellarete del servizio pubblico radiotelevisivo, potrebbe avere delle novità in arrivo. La trasmissione animata da Valerio, che martedì non è andata in onda, ha ottenuto un buon successo di critica ma con ascolti di certo non stellari, ottenendo una media finora del 2,50% di share pari a 369.000 telespettatori. Il programma ha ottenuto l’ascolto più alto il 13 di ottobre 2020 con una media di 685.000 telespettatori pari al 3,52% di share, mentre il dato più basso giovedì 1 ottobre 2020 con 135.000 telespettatori e l’1,17% di share. Il pubblico che segue Unadiè formato per più del 50% da telespettatori con ...

LucaElle76 : @marysorriso79 ???????? ma dai ti butti sempre giù.....a dire la verità non sono bravo neanche io nel disegno e le mie… - maresso88 : @dchinellato Stanno cercando di mettere una pezza per evitare ripercussioni, considerando che non sarebbe stato pos… - CathedralWall : @MatteoF1989 @RobertoBurioni @castrotondo @MedicalFactsIT Basta, per esempio, rivedere le assumption. Oppure hanno… - thevintagesoul_ : Sto esplodendo. Non posso arrivare alle 00:32 di mercoledì sera (purtroppo è ancora mercoledì) distrutta come una p… - DanseMacabre997 : Se non fosse tragico sembrerebbe una puntata di Una pezza di Lundini #chilavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Una pezza Una pezza di Lundini verso una seconda serata unica Tvblog Una pezza di Lundini verso una seconda serata unica

Una pezza di Lundini, il programma d’intrattenimento di seconda serata che è diventato ormai un appuntamento cult della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, potrebbe avere delle novità ...

Valerio Lundini: il ‘fenomeno social e tv’ che non ti aspetti

Valerio Lundini personaggio controverso, comico e autore. Ultimamente è diventato famoso al piccolo schermo grazie al suo programma black humor: ‘Una Pezza di Lundini’ sopratutto tra i giovani. Valeri ...

Una pezza di Lundini, il programma d’intrattenimento di seconda serata che è diventato ormai un appuntamento cult della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, potrebbe avere delle novità ...Valerio Lundini personaggio controverso, comico e autore. Ultimamente è diventato famoso al piccolo schermo grazie al suo programma black humor: ‘Una Pezza di Lundini’ sopratutto tra i giovani. Valeri ...