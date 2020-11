Anticipazioni Uomini e Donne 19 novembre: Riccardo comincia già a litigare (Di giovedì 19 novembre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 19 novembre: cosa succederà tra “ex” Trono Over e ed “ex” Trono Classico? Protagonisti torneranno ad essere Michele Dentice e Roberta di Padua, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Per quanto riguarda i partecipanti più giovani, invece, Gianluca De Matteis e Davide Donadei con Chiara e Beatrice. Anticipazioni Uomini e Donne 19 novembre: Michele liquida Giada. Armando crea problemi a lui e a Riccardo Come abbiamo anticipato, Michele ha deciso chiudere la conoscenza con Giada. Lei resterà in trasmissione per corteggiare Armando e ciò farà risentire il suo ormai ex cavaliere, che avrà una discussione con Incarnato. Quest’ultimo metterà i bastoni fra le ruote anche a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 19 novembre 2020)19: cosa succederà tra “ex” Trono Over e ed “ex” Trono Classico? Protagonisti torneranno ad essere Michele Dentice e Roberta di Padua,Guarnieri e Armando Incarnato. Per quanto riguarda i partecipanti più giovani, invece, Gianluca De Matteis e Davide Donadei con Chiara e Beatrice.19: Michele liquida Giada. Armando crea problemi a lui e aCome abbiamo anticipato, Michele ha deciso chiudere la conoscenza con Giada. Lei resterà in trasmissione per corteggiare Armando e ciò farà risentire il suo ormai ex cavaliere, che avrà una discussione con Incarnato. Quest’ultimo metterà i bastoni fra le ruote anche a ...

