Per Lopalco la seconda ondata "non è colpa delle discoteche" (Di lunedì 2 novembre 2020) La seconda ondata? Per il virologo Luigi Lopalco, epidemiologo oggi assessore al Welfare e alla Salute pubblica, non è stata originata da "un'estate sciagurata" , come ribadito appena un mese fa da Massimo Galli, e l'apertura delle discoteche della scorsa estate c'entra veramente poco. «Durante l'estate il virus circolava pochissimo. Quello che vediamo è l'andamento naturale della pandemia perché il virus non si può cancellare dalla popolazione. Le discoteche potevano stare aperte perché non c'erano positivi, è molto semplice. C'era gente ammassata, ma non positivi. Faccio un esempio: la Puglia è stretta e lunga, il turismo ha avuto il suo boom nel Salento, il tacco d'Italia, e lì ci sono ...

