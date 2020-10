LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: iniziano le qualifiche. Dovizioso insegue il Q2, lotta per la pole position (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 Binder è il migliore nella prima girandola di tempi: 1:48.333, 0.528 su Bagnaia e 1.067 su Dovizioso. 14.52 Dovizioso, Bagnaia e Miller hanno montato la coppia di gomme soft. Gli altri media all’anteriore e soft al posteriore. 14.50 SEMAFORO VERDE. Quindici minuti a disposizione per i piloti nel Q1, a caccia dei due posti per il Q2. 14.49 Intanto Sky riporta la possibile terza operazione di Marc Marquez. Atteso un consulto nelle prossime due settimane, sente strane sensazioni a un braccio. 14.48 Dovizioso deve assolutamente passare il taglio per continuare a sognare il titolo iridato. 14.47 Questi sono i piloti che dovranno passare dal Q1: Miller, A. Espargarò, Binder, Dovizioso, Rabat, P. Espargarò, Petrucci, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 Binder è il migliore nella prima girandola di tempi: 1:48.333, 0.528 su Bagnaia e 1.067 su. 14.52, Bagnaia e Miller hanno montato la coppia di gomme soft. Gli altri media all’anteriore e soft al posteriore. 14.50 SEMAFORO VERDE. Quindici minuti a disposizione per i piloti nel Q1, a caccia dei due posti per il Q2. 14.49 Intanto Sky riporta la possibile terza operazione di Marc Marquez. Atteso un consulto nelle prossime due settimane, sente strane sensazioni a un braccio. 14.48deve assolutamente passare il taglio per continuare a sognare il titolo iridato. 14.47 Questi sono i piloti che dovranno passare dal Q1: Miller, A. Espargarò, Binder,, Rabat, P. Espargarò, Petrucci, ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #TeruelGP Nelle #FP4 #Vinales la fa da padrone davanti a #Nakagami, #Mir, i fratelli… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - La diretta delle qualifiche #MotoGP del GP di Teruel. Tempi, analisi e commenti aggiornati in tempo r… - motorboxcom : #MotoGP E ora delle qualifiche del #TeruelGP al Motorland Aragon! Non perdetevene neanche un minuto con il nostro… - FormulaPassion : #MotoGP | Segui con noi in diretta #FP4 e #quali del #AlcanizGP ???? - SkySportMotoGP : #MotoGP, GP Teruel: #FP4 e qualifiche in diretta da Aragon! LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 #AlcanizGP ????… -