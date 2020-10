F1, Renault: test in Bahrain a fine ottobre con i giovani dell'Academy (Di giovedì 22 ottobre 2020) test privati in Bahrain per far assaggiare la F.1 ai propri migliori talenti: è l'obiettivo della Renault che ha organizzato quattro giorni di test a Sakhir con i tre giovani più promettenti dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 ottobre 2020)privati inper far assaggiare la F.1 ai propri migliori talenti: è l'obiettivoche ha organizzato quattro giorni dia Sakhir con i trepiù promettenti'...

La Renault ha annunciato che i suoi piloti junior Christian Lundgaard, Oscar Piastri e Guanyu Zhou parteciperanno ad un test privato di Formula 1 in Bahrain.

Renault CMF-EV, piattaforma che rivoluziona i prossimi veicoli elettrici. Sviluppata con Nissan per berline e Suv

ROMA - Si chiama CMF-EV ed è la nuova arma di Luca De Meo e della sua squadra ma anche degli alleati della Nissan e della Mitsubishi per affrontare con rinnovata efficacia la sfida ...

