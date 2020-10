Juventus | Chiellini ai microfoni | “La Juve parte sempre per vincere”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Alla vigilia del match in Ucraina contro la Dinamo Kiev, il capitano Giorgioha presentato la sfida e ha parlato del momento della sua. Ecco le sue parole: “Sono cambiati i giocatori e gli anni. Ognuno ha le sue caratteristiche. Dobbiamo cercare di migliorare, fare meno errori possibili ma non vedo grandi differenze se non un cambiamento rispetto all’anno scorso. Dare un tempo è difficile, non abbiamo avuto modo di lavorare tutti insieme e queste settimane lo dimostrano. L’importante è continuare ad amalgamarci con i nuovi arrivati, però vincere. È impossibile dirlo adesso, già domani sera sarà importantissimo. Nel frattempo dobbiamo fare risultato”. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Dybala in ...