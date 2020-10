Atletico Madrid, Suarez ancora in gol: “Sono felice ma devo adattarmi al gioco di Diego Costa…” (Di domenica 18 ottobre 2020) Un gol di Suarez e uno di Carrasco hanno dato la vittoria all'Atletico Madrid di Simeone in trasferta con il Celta Vigo. ancora il Pistolero, dunque, protagonista con la sua nuova squadra. Ha sempre segnato e non si smentisce neppure quando al suo fianco c'è un bomber come Diego Costa. Parlando ai microfoni di Movistar TV, l'ex Barcellona ha commentato proprio il suo feeling con l'attaccante colchoneros schierato titolare al suo fianco nell'ultima sfida.Suarez: "devo adattarmi con Diego Costa ma sono felice"caption id="attachment 1028353" align="alignnone" width="762" Suarez, getty images/caption"Sapevamo delle difficoltà che avremmo avuto contro un avversario che rende sempre la vita ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Un gol die uno di Carrasco hanno dato la vittoria all'di Simeone in trasferta con il Celta Vigo.il Pistolero, dunque, protagonista con la sua nuova squadra. Ha sempre segnato e non si smentisce neppure quando al suo fianco c'è un bomber comeCosta. Parlando ai microfoni di Movistar TV, l'ex Barcellona ha commentato proprio il suo feeling con l'attaccante colchoneros schierato titolare al suo fianco nell'ultima sfida.: "conCosta ma sono"caption id="attachment 1028353" align="alignnone" width="762", getty images/caption"Sapevamo delle difficoltà che avremmo avuto contro un avversario che rende sempre la vita ...

