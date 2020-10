Condannati i banchieri rossi: "abbellirono" i conti di Mps (Di venerdì 16 ottobre 2020) Luca Fazzo Sei anni agli ex vertici Profumo e Viola: l'accusa voleva l'assoluzione. Le parti civili: "È l'Ustica della Finanza" Milano. È il processo che la Procura di Milano non voleva celebrare, sono le condanne che la Procura non voleva che fossero emesse. Evento più unico che raro, in questi anni i pm milanesi si sono battuti strenuamente perché Alessandro Profumo, oggi presidente di Leonardo, e il suo ex braccio destro Fabrizio Viola, uscissero incolumi dal gigantesco pasticcio del Monte dei Paschi di Siena, la banca che erano stati chiamati a raddrizzare dopo il disastro della gestione Mussari. Tutto inutile. Ieri Profumo e Viola vengono Condannati per aggiotaggio e false comunicazioni sociali, giudicati colpevoli di avere mentito ai mercati sullo stato di salute della più antica banca del mondo. È una ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Luca Fazzo Sei anni agli ex vertici Profumo e Viola: l'accusa voleva l'assoluzione. Le parti civili: "È l'Ustica della Finanza" Milano. È il processo che la Procura di Milano non voleva celebrare, sono le condanne che la Procura non voleva che fossero emesse. Evento più unico che raro, in questi anni i pm milanesi si sono battuti strenuamente perché Alessandro Profumo, oggi presidente di Leonardo, e il suo ex braccio destro Fabrizio Viola, uscissero incolumi dal gigantesco pasticcio del Monte dei Paschi di Siena, la banca che erano stati chiamati a raddrizzare dopo il disastro della gestione Mussari. Tutto inutile. Ieri Profumo e Viola vengonoper aggiotaggio e false comunicazioni sociali, giudicati colpevoli di avere mentito ai mercati sullo stato di salute della più antica banca del mondo. È una ...

