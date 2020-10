Pd e Cinquestelle stanno smontando la Costituzione con piccole riforme spezzatino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alla Camera dei deputati arriva un’altra riforma costituzionale per consentire ai 18enni di votare per eleggere il Senato. Il disegno di legge è stato chiesto dal Partito democratico tra le riforme correttive che dovranno accompagnare il taglio dei parlamentari, approvato con il Sì al referendum del 20 e 21 settembre. Adesso per il Senato, come la Costituzione prevede, ci vogliono 25 anni, ma la riforma già lo scorso 9 settembre è passata anche a Palazzo Madama, con le destre e Italia Viva in disaccordo e astenutesi dal voto. L’accusa mossa da renziani e centrodestra era una: «State giocando con le regole e la Costituzione». Sul voto ai diciottenni l’intesa prevedeva infatti che ci fosse anche l’abbassamento dell’elettorato passivo, ovvero la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alla Camera dei deputati arriva un’altra riforma costituzionale per consentire ai 18enni di votare per eleggere il Senato. Il disegno di legge è stato chiesto dal Partito democratico tra lecorrettive che dovranno accompagnare il taglio dei parlamentari, approvato con il Sì al referendum del 20 e 21 settembre. Adesso per il Senato, come laprevede, ci vogliono 25 anni, ma la riforma già lo scorso 9 settembre è passata anche a Palazzo Madama, con le destre e Italia Viva in disaccordo e astenutesi dal voto. L’accusa mossa da renziani e centrodestra era una: «State giocando con le regole e la». Sul voto ai diciottenni l’intesa prevedeva infatti che ci fosse anche l’abbassamento dell’elettorato passivo, ovvero la ...

Più che Cinque Stelle sembrano un firmamento di individualità che poco hanno in comune salvo l’essere stati miracolati dal fenomeno Grillo, che li ha proiettati su una scena politico-istituzionale a ...

I Cinquestelle stanno diventando maturi. È questa la spiegazione di Nicola Morra sul M5S a DiMartedì per le recenti difficoltà capitate negli ultimi anni al Movimento che solo nel marzo era stata la f ...

