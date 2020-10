Fauci: “Questo è il momento peggiore per fare i comizi” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il consulente della Casa Bianca per l’emergenza Covid ammonisce i candidati per la presidenza. “Alcuni Stati stanno ancora vivendo un nuovo aumento dei contagi”, avverte Fauci. Anthony Fauci torna prepotentemente sulla scena, mentre gli Stati Uniti sono divisi a metà tra due argomenti entrambi importanti. Da una parte c’è l’emergenza Covid che continua a imperversare … L'articolo Fauci: “Questo è il momento peggiore per fare i comizi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Il consulente della Casa Bianca per l’emergenza Covid ammonisce i candidati per la presidenza. “Alcuni Stati stanno ancora vivendo un nuovo aumento dei contagi”, avverte. Anthonytorna prepotentemente sulla scena, mentre gli Stati Uniti sono divisi a metà tra due argomenti entrambi importanti. Da una parte c’è l’emergenza Covid che continua a imperversare … L'articolo: “Questo è ilperi comizi” proviene da www.meteoweek.com.

