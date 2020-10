Live Non è la D’Urso, Franceska Pepe sbugiarda Sgarbi: ‘Non te l’ho mai data’ (Di lunedì 12 ottobre 2020) Live Non è la D’Urso crea i casi choc. Sempre Live Non è la D’Urso smonta i suoi casi choc. Questa volta al centro dell’ennesima smentita c’è la liason sentimentale fra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe, lei da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Nelle precedenti puntate del talk show domenicale condotto da Barbara D’Urso, l’esperto d’arte aveva raccontato di aver trascorso piacevoli momenti assieme alla ex concorrente del reality Endemol stimando il tutto in sette ore di relazione e 18 minuti di effusioni consumate addirittura “dietro un quadro”.Saputo delle dichiarazioni in questione, è Franceska Pepe a prendere la parola sul caso. E purtroppo per Vittorio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 ottobre 2020)Non è la D’Urso crea i casi choc. SempreNon è la D’Urso smonta i suoi casi choc. Questa volta al centro dell’ennesima smentita c’è la liason sentimentale fra Vittorio, lei da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Nelle precedenti puntate del talk show domenicale condotto da Barbara D’Urso, l’esperto d’arte aveva raccontato di aver trascorso piacevoli momenti assieme alla ex concorrente del reality Endemol stimando il tutto in sette ore di relazione e 18 minuti di effusioni consumate addirittura “dietro un quadro”.Saputo delle dichiarazioni in questione, èa prendere la parola sul caso. E purtroppo per Vittorio ...

