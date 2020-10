Governo-enti locali, parte la trattativa sul Dpcm. I Comuni chiedono modifiche alla stretta sui locali (Di domenica 11 ottobre 2020) Adesso la palla passa agli enti locali. Dopo il confronto con il Cts, è con loro il prossimo round di discussione delle nuove misure anti-covid che sono emerse ieri sera nel vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Domani pomeriggio il ministro delle Regioni Francesco Boccia ha convocato la “cabina di regia” già utilizzata durante il lockdown per raccordare lo Stato con i territori in modo rapido. A quel punto, il premier dovrà decidere se passare per un consiglio dei ministri vero e proprio, prima del nuovo Dpcm, o saltare quel passaggio – tecnicamente non necessario - sulla base della condivisione tra Pd, Cinquestelle, Leu e renziani al summit domenicale. Ma non è esclusa anche una riunione con tutti i governatori. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Adesso la ppassa agli. Dopo il confronto con il Cts, è con loro il prossimo round di discussione delle nuove misure anti-covid che sono emerse ieri sera nel vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Domani pomeriggio il ministro delle Regioni Francesco Boccia ha convocato la “cabina di regia” già utilizzata durante il lockdown per raccordare lo Stato con i territori in modo rapido. A quel punto, il premier dovrà decidere se passare per un consiglio dei ministri vero e proprio, prima del nuovo, o saltare quel passaggio – tecnicamente non necessario - sulla base della condivisione tra Pd, Cinquestelle, Leu e renziani al summit domenicale. Ma non è esclusa anche una riunione con tutti i governatori. ...

Roma, 11 ott 18:53 - (Agenzia Nova) - Si svolgerà domani alle 17.30 la riunione della cabina di regia tra governo, Regioni ed Enti locali, convocata dal ministro per gli Affari... (Rin) ...

Adesso la palla passa agli enti locali. Dopo il confronto con il Cts ... Che dovrebbe passare, nelle previsioni del governo, da 14 a 10 giorni. Il governatore ligure, che ancora ieri bacchettava il ...

Roma, 11 ott 18:53 - (Agenzia Nova) - Si svolgerà domani alle 17.30 la riunione della cabina di regia tra governo, Regioni ed Enti locali, convocata dal ministro per gli Affari... (Rin)