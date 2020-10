Serie C, due sospetti casi di positività nel Gubbio: posticipata la gara con l’Arezzo (Di giovedì 8 ottobre 2020) In seguito a due sospetti casi di positività all’interno del gruppo, il Gubbio ha reso noto che la gara con l’Arezzo è stata posticipata alle ore 20.45. Il match, valido per la terza giornata di Serie C 2020/2021 e in programma allo stadio Pietro Barbetti, sarebbe dovuto iniziare alle ore 18.30 di giovedì 8 ottobre. Il club umbro, tuttavia, ha voluto tranquillizzare tutti spiegando che i casi sospetti non si riferiscono né ai calciatori né allo staff tecnico o medico. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) In seguito a duedi positività all’interno del gruppo, ilha reso noto che lacon l’Arezzo è stataalle ore 20.45. Il match, valido per la terza giornata diC 2020/2021 e in programma allo stadio Pietro Barbetti, sarebbe dovuto iniziare alle ore 18.30 di giovedì 8 ottobre. Il club umbro, tuttavia, ha voluto tranquillizzare tutti spiegando che inon si riferiscono né ai calciatori né allo staff tecnico o medico.

OptaPaolo : 2 - Achraf #Hakimi ha fornito un assist in entrambe le sue prime due presenze di Serie A in nerazzurro: l'ultimo gi… - ZZiliani : SERIE A: MODIFICA AL REGOLAMENTO. La Figc informa che in caso di parità di punti tra due o più squadre a fine campi… - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, due positivi nello staff: il comunicato del club bianconero - Sabrina79566092 : RT @Rosy72mex: Quando faceva BayYanlis questi ascolti non venivano considerati scarsi, penosi, non decolla ecc.ecc. quindi quale la differe… - ASviSItalia : RT @saveNRGsrl: E' iniziato l'evento di chiusura del Festival organizzato da @ASviSItalia che ha organizzato, in queste due settimane, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie due Serie D. Due nuovi innesti per l'Imperia Tuttocampo Fraser, Caitlin e le loro famiglie ed amici: ecco il cast di We Are Who We Are

Se è vero, infatti, che i protagonisti sono due ragazzi che si conoscono all’interno di una base americana in Italia dove vivono le loro famiglie, va detto che la serie tv esplora anche le dinamiche ...

Barbara D’Urso street style, bocciata in micro shorts: «Della serie: dietro liceo, davanti museo»

“Può far coppia con Gemma!! – esclamano tirando in ballo la dama del trono over di Uomini e Donne – Due vecchie in fresca!!”, “Della serie: dietro liceo… davanti museo”. “Incanta??

Se è vero, infatti, che i protagonisti sono due ragazzi che si conoscono all’interno di una base americana in Italia dove vivono le loro famiglie, va detto che la serie tv esplora anche le dinamiche ...“Può far coppia con Gemma!! – esclamano tirando in ballo la dama del trono over di Uomini e Donne – Due vecchie in fresca!!”, “Della serie: dietro liceo… davanti museo”. “Incanta??