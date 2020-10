Roma, conti in rosso per oltre 200 mln (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. - (Adnkronos) - conti in profondo rosso per la Roma. Il club giallorosso, infatti, ha pubblicato su richiesta della Consob, un documento per quantificare le perdite dell'esercizio 2019/2020, fornendo delle indicazioni preliminari sui risultati economici conseguiti al 30 giugno 2020. I numeri raccontano di conti in rosso per 242,5 milioni di euro. "A livello consolidato, la perdita dell'esercizio 2019/20 è stimata in 204 milioni di euro" si legge nel documento pubblicato dalla Roma. Dati che hanno portato il negativo netto del patrimonio a 242,5 milioni, sui quali incidono la mancata qualificazione in Champions League e i mancati ricavi al botteghino e commerciali dovuti alla pandemia. Il risultato negativo era stato in parte ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020), 7 ott. - (Adnkronos) -in profondoper la. Il club giallo, infatti, ha pubblicato su richiesta della Consob, un documento per quantificare le perdite dell'esercizio 2019/2020, fornendo delle indicazioni preliminari sui risultati economici conseguiti al 30 giugno 2020. I numeri raccontano diinper 242,5 milioni di euro. "A livello consolidato, la perdita dell'esercizio 2019/20 è stimata in 204 milioni di euro" si legge nel documento pubblicato dalla. Dati che hanno portato il negativo netto del patrimonio a 242,5 milioni, sui quali incidono la mancata qualificazione in Champions League e i mancati ricavi al botteghino e commerciali dovuti alla pandemia. Il risultato negativo era stato in parte ...

Roma, 7 ott. - (Adnkronos) - Conti in profondo rosso per la Roma. Il club giallorosso, infatti, ha pubblicato su richiesta della Consob, un documento per quantificare le perdite dell'esercizio ...

