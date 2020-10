Cagnolino cade in una voragine: salvato dai vigili del fuoco (Di giovedì 1 ottobre 2020) È stato recuperato nel pomeriggio di giovedì dai vigili del fuoco il Cagnolino caduto nella 'spelonga Carlo Guarini' a Ponte San Lorenzo a Solagna. Questa mattina la segnalazione alla sala operativa ... Leggi su vicenzatoday (Di giovedì 1 ottobre 2020) È stato recuperato nel pomeriggio di giovedì daidelilcaduto nella 'spelonga Carlo Guarini' a Ponte San Lorenzo a Solagna. Questa mattina la segnalazione alla sala operativa ...

Una brutta avventura, per fortuna finita a lieto fine grazie all'intervento rapido dei vigili del fuoco che a San Biagio della Cima hanno salvato Birra, una cagnetta caduta nel torrente Verbone, spave ...

FOTO. Cade in una voragine ma richiama l'attenzione con i guaiti. Due operatori si calano per salvare un cagnolino

SOLAGNA (VI). La segnalazione alla sala operativa del 115 è arrivata nella mattinata di giovedì 1 ottobre, quando degli escursionisti, passando accanto alla spelonca “Carlo Guarini” sentivano dei guai ...

