Pappagallo diventa virale | non crederete mai a chi imita alla perfezione

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Chico è unamazzone capo giallo ed è un ospite del Lincolnshire Wildlife Park da circa 18 mesi. E’to piuttosto famoso e, ormai da diverso tempo, i visitatori vanno in questo parco proprio per sentire la sua voce. E’ incredibile che riesca a fare una cosa del genere! Chico: ilcanterino che ama una popstar Questo tipo di uccello è diffuso nel bacino amazzonico e in Guyana, anche se non mancano nel nord-ovest del continente e a Panama. Solitamente, vive nelle foreste tropicali ma si adatta facilmente anche ad altri habitat, come le savane alberate. E’ possibile ammirare questi esemplari anche in alcune città italiane, ad esempio in alcuni quartieri di Genova, tra i quali quello di Albaro, Carignano e Castelletto. Il video di Chico è ...