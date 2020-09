Tutino è della Salernitana | sabato in campo?

(Di mercoledì 23 settembre 2020)è da considerarsi un giocatore. L’attaccante di proprietà del Napoli è arrivato in città per le visite e la firma sui contratti che lo legheranno al club granata. Il classe ’96 si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. L’ex Empoli e Cosenza forse ingiànella sfida all’Arechi tra i granata e la Reggina Consiglia

Radio3tweet : Alle 20.30 Guido Barbieri incontra i finalisti 2020 del Premio Pieve Saverio Tutino, ospite d'onore Francesco Gucci… - LBuconi : #Tutino è un nuovo giocatore della #Salernitana: sta firmando ora. #calciomercato - SalernitanaTwts : Gennaro Tutino in questo momento nella sede della #Salernitana per apporre la firma sul contratto. ????#calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutino della

Mossa a sorpresa della Salernitana. Trattativa avviata per Abdelhamid Sabiri ... Su Sabiri c’era l’Ascoli, ma la Salernitana è segnalata al sorpasso. Tutto ok per Tutino, Belec e Capezzi. Belec era un ...Tutino è da considerarsi un giocatore della Salernitana. Come riferisce Tuttosalernitana.com l’attaccante di proprietà del Napoli è arrivato in città per le visite e la firma sui contratti che lo legh ...