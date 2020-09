Post Elezioni, i due Matteo all’angolo: Salvini fallisce spallata, Renzi crolla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Matteo Renzi continua a ripetere da ieri che il risultato di Italia Viva è “straordinario”. “Siamo soddisfatti perché il dato è andato oltre le vostre attese, ma anche oltre le nostre aspettative. Vedo che abbiamo davanti uno straordinario spazio politico” ha detto l’ex premier in conferenza stampa a Montecitorio. Da ieri però sui social si susseguono battutine e stoccatine nei confronti del leader di IV che numeri alla mano, ha raccolto un mezzo flop. Basti pensare che in Toscana, ossia praticamente “in casa”, Italia Viva ha messo a segno un deudente 4,48%, con due seggi conquistati al consiglio regionale. Appena sopra Forza Italia. Per non parlare della Puglia dove ha preso appena il 2%. E così, da spina nel fianco del Governo al quale ha messo i bastoni tra le ruote in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020)continua a ripetere da ieri che il risultato di Italia Viva è “straordinario”. “Siamo soddisfatti perché il dato è andato oltre le vostre attese, ma anche oltre le nostre aspettative. Vedo che abbiamo davanti uno straordinario spazio politico” ha detto l’ex premier in conferenza stampa a Montecitorio. Da ieri però sui social si susseguono battutine e stoccatine nei confronti del leader di IV che numeri alla mano, ha raccolto un mezzo flop. Basti pensare che in Toscana, ossia praticamente “in casa”, Italia Viva ha messo a segno un deudente 4,48%, con due seggi conquistati al consiglio regionale. Appena sopra Forza Italia. Per non parlare della Puglia dove ha preso appena il 2%. E così, da spina nel fianco del Governo al quale ha messo i bastoni tra le ruote in ...

ROMA (ITALPRESS) – Le prime elezioni in epoca Covid 19 hanno rappresentato, con qualche eccezione, un voto di continuità più che un voto di protesta. Tutti i governatori uscenti (Liguria, Campania e P ...

