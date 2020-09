Omicidio arbitro De Santis, “c’è un sospettato”: è stato ascoltato in procura (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si era parlato di una svolta nelle indagini sul terribile duplice Omicidio dell’arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, avvenuto a Lecce. Infatti, un uomo di 37 anni sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine. Il sospetto è originario di Aradeo, un comune salentino, ed in queste ore si troverebbe all’interno della procura per essere sottoposto ad interrogatorio. Stando alle prime informazioni circolate finora, si tratterebbe di un edicolante della zona. E il suo nome sarebbe proprio Andrea. La procura smentisce: “Nessun fermo né interrogatorio”. Ricordiamo infatti che alcuni testimoni oculari hanno riferito di aver sentito gridare il nome Andrea alla ragazza, poco prima di morire. In particolare, ha chiesto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si era parlato di una svolta nelle indagini sul terribile duplicedell’Daniele Dee della sua fidanzata Eleonora Manta, avvenuto a Lecce. Infatti, un uomo di 37 anni sarebbefermato dalle forze dell’ordine. Il sospetto è originario di Aradeo, un comune salentino, ed in queste ore si troverebbe all’interno dellaper essere sottoposto ad interrogatorio. Stando alle prime informazioni circolate finora, si tratterebbe di un edicolante della zona. E il suo nome sarebbe proprio Andrea. Lasmentisce: “Nessun fermo né interrogatorio”. Ricordiamo infatti che alcuni testimoni oculari hanno riferito di aver sentito gridare il nome Andrea alla ragazza, poco prima di morire. In particolare, ha chiesto ...

RaiNews : Un uomo di 37 anni viene ascoltato in queste ore in Procura a #Lecce. Si tratterebbe di un edicolante del posto. E… - infoitinterno : Daniele De Santis, fermato sospettato per l'omicidio dell'arbitro e della compagna: è un edicolante del posto - infoitinterno : Arbitro De Santis, un fermato per l'omicidio di Lecce: sospetti su un edicolante, decisiva le urla della fidanzata - infoitinterno : Daniele De Santis, “un sospettato in procura a Lecce per il duplice omicidio dell’arbitro e della… - infoitinterno : Un uomo in procura per l'omicidio dell'arbitro De Santis e della compagna -