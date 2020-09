Bellanova | nessun semaforo rosso per Dop e Igp

Leggi su vinonews24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Bocciato senza appello un sistema di fatto fuorviante e semplicistico di classificazione degli alimenti. A difesa dell’agroalimentare italiano scende in campo anche il ministro Teresa, che nel corso dell’Agrifish ha ribadito la contrarietà del nostro paese alle ipotesi di etichette ae nutriscore attualmente al vaglio comunitario. Illustrando un documento condiviso anche da Repubblica Ceca, Cipro, Grecia, Ungheria, Lettonia e Romania, laha affermato che “Un futuro schema Europeo in fatto di etichettature nutrizionali fronte-pacco dovrà esonerare i prodotti tutelati da denominazioni protette e indicazioni geografiche ma anche i prodotti con un solo ingrediente come l’olio d’oliva. Dovrà avere un taglio informativo e non prescrittivo, prendere a ...