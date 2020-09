Aic, Calcagno: “Sciopero? Siamo pronti al dialogo ma resta nostra posizione” (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aic apre un piccolo spiraglio per revocare lo sciopero dei calciatori di Serie C indetto per il prossimo week end. Umberto Calcagno, vice presidente dell'Assocalciatori, ha parlato ai microfoni di Antenna Sud riguardo lo sciopero indetto per la prima giornata. Queste le dichiarazioni riportate da TuttoCalcioPuglia. "Siamo pronti al dialogo, ma non ci muoviamo dalla nostra posizione. La lista a 22 squadre abbassa la competitività e non permette alle società di spendere e investire liberamente. Noi dalla nostra posizione non abbiamo intenzione di muoverci, ma Siamo pronti a intavolare un dialogo con la Lega Pro. dialogo che, in questo momento, però non c'è stato. Sono state prese delle ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aic apre un piccolo spiraglio per revocare lo sciopero dei calciatori di Serie C indetto per il prossimo week end. Umberto, vice presidente dell'Assocalciatori, ha parlato ai microfoni di Antenna Sud riguardo lo sciopero indetto per la prima giornata. Queste le dichiarazioni riportate da TuttoCalcioPuglia. "al, ma non ci muoviamo dallaposizione. La lista a 22 squadre abbassa la competitività e non permette alle società di spendere e investire liberamente. Noi dallaposizione non abbiamo intenzione di muoverci, maa intavolare uncon la Lega Pro.che, in questo momento, però non c'è stato. Sono state prese delle ...

