The Elephant Man | David Lynch e l’orrore nello sguardo

Nel 1980 David Lynch firmava The Elephant Man, capolavoro basato sulla vera storia di Joseph Merrick: un'emozionante rappresentazione del nostro rapporto con la diversità. Sono trascorsi tredici minuti dall'inizio del film quando, ai nostri occhi, viene svelato per la prima volta il personaggio del titolo. Il volto deforme di John Merrick emerge dalla penombra solo per pochi istanti; il controcampo della scena è lo stupore impresso sul viso del dottor Frederick Treves, a cui è affidata la focalizzazione di tutta la prima parte di The Elephant Man (di ritorno in sala dal 21 settembre in versione restaurata per il 40° anniversario). Perché Treves siamo noi: la curiosità, lo sgomento, la pietà del chirurgo si fanno specchio delle nostre reazioni rispetto a quell'immagine ...

L'uomo elefante è il nome che campeggia nel "gabinetto di curiosità" gestito dal bieco Bytes; è la figura incappucciata e claudicante che viene condotta al London Hospital; è la silhouette dietro un t ...

Mi interessano molto le textures… Per esempio, una volta avevo un gatto morto. Me lo aveva dato un veterinario. Lo portai a casa. Fu davvero un’esperienza. Avevo preparato tutto in cantina. Lo dissezi ...

Il corpo dell’uomo elefante al crocevia fra caos e modernità

Eraserhead era stato un evento epocale ma sotterraneo. L’influenza del film, uscito nel 1977, aveva provocato un vero e proprio cambiamento di paradigma nel cinema statunitense, portando alla luce un ...

