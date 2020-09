Elezioni regionali, Salvini non riesce a conquistare la Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono state pubblicate le prime proiezioni delle Elezioni regionali e del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Se il secondo è un risultato che si poteva già considerare scontato, per quanto riguarda le regioni c’erano delle vere e proprie preoccupazioni. In particolare per quanto riguarda la Toscana: la grande incognita di queste Elezioni. Il Partito Democratico non poteva perderla, la Lega voleva conquistarla a tutti i costi. E così si è trasformata nel terreno di battaglia tra Zingaretti e Salvini. >> Leggi anche: Elezioni regionali 2020 risultati in tempo reale: il live blog Elezioni regionali, le prime proiezioni I primi dati ufficiali sulla Toscana, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono state pubblicate le prime proiezioni dellee del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Se il secondo è un risultato che si poteva già considerare scontato, per quanto riguarda le regioni c’erano delle vere e proprie preoccupazioni. In particolare per quanto riguarda la: la grande incognita di queste. Il Partito Democratico non poteva perderla, la Lega voleva conquistarla a tutti i costi. E così si è trasformata nel terreno di battaglia tra Zingaretti e. >> Leggi anche:2020 risultati in tempo reale: il live blog, le prime proiezioni I primi dati ufficiali sulla, ...

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - sacrofanoo : @georg00114 beh ormai quello era sicuro... il brutto risultato di queste elezioni regionali sono le marche - fargi34 : RT @La7tv: #elezioniregionali2020 #maratonamentana #referendum, Enrico #Mentana: 'Second YouTrend, il No è avanti nei centri storici di tut… -