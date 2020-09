Uomini e Donne, anticipazioni: “Non mi piace”, Paolo interrompe la frequentazione con Gemma Galgani (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri pomeriggio, oltre alla scelta di Jessica Antonini, si sono comunque registrate anche le altre dinamiche di Uomini e Donne, tra tronisti e dame e cavalieri alle prese con le prime conoscenze. Le anticipazioni, come di consueto, ci giungono dalle valide talpe del VicoloDelleNews. Uomini e Donne, anticipazioni: Paolo interrompe con Gemma Come al solito... L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni: “Non mi piace”, Paolo interrompe la frequentazione con Gemma Galgani proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri pomeriggio, oltre alla scelta di Jessica Antonini, si sono comunque registrate anche le altre dinamiche di, tra tronisti e dame e cavalieri alle prese con le prime conoscenze. Le, come di consueto, ci giungono dalle valide talpe del VicoloDelleNews.conCome al solito... L'articolo: “Non mi piace”,laconproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

