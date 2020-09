Le puntate della terza stagione di SWAT su Rai 2 sabato 19 settembre (Di sabato 19 settembre 2020) SWAT 3 e la quarta stagione di Bull su Rai 2 sabato 19 settembre in prima visione Prosegue l’appuntamento del sabato di Rai 2 con le serie tv americane, sabato 19 settembre alle 21:05 un doppio appuntamento con la terza stagione di SWAT e a seguire un episodio di Bull 4 tutto in prima visione assoluta. SWAT 3 ha 20 episodi, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione in arrivo prossimamente negli USA su CBS, rinnovata anche Bull per una quinta stagione. Gli episodi di sabato 19 settembre SWAT 3×03 Passi Falsi: La gang dei Los Altos si sta preparando per tornare sulle strade e si sta armando per ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 settembre 2020)3 e la quartadi Bull su Rai 219in prima visione Prosegue l’appuntamento deldi Rai 2 con le serie tv americane,19alle 21:05 un doppio appuntamento con ladie a seguire un episodio di Bull 4 tutto in prima visione assoluta.3 ha 20 episodi, la serie è stata rinnovata per una quartain arrivo prossimamente negli USA su CBS, rinnovata anche Bull per una quinta. Gli episodi di193×03 Passi Falsi: La gang dei Los Altos si sta preparando per tornare sulle strade e si sta armando per ...

