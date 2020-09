Le differenze tra la prima e la seconda ondata del Covid

Leggi su agi

(Di sabato 19 settembre 2020) AGI - L'epidemia rialza la testa, i contagi tornano a salire, così come i ricoveri, le terapie intensive, e molto lentamente anche i decessi. In Italia è cominciata la terza fase dell'epidemia: dopo la, quella più drammatica, con una crescita esponenziale e apparentemente incontrollabile tra febbraio e aprile che ha costretto al lockdown, è arrivata la ritirata, più lenta e oscillante, ma via via più marcata, che ha portato al crollo del numero dei nuovi casi e all'abbattimento pressoché totale di ricoveri e decessi. Da agosto è però iniziata la risalita, che sembra al momento assai diversa da quella vertiginosa dellafase ma presenta numerose incognite, a partire dal fatto che siamo ancora in estate, e nessuno può prevedere cosa succederà in inverno, il ...