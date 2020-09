Ball don’t lie | dal vangelo secondo Sheed

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Racchiudere in qualche centinaio di parole il festeggiato di oggi (che compie 46 anni), è come cercare di raccontare la storia di un pugile. Il pugilato, che tra le altre cose è una grande passione del soggetto in questione, è uno sport dove te sei solo sul ring a combattere per non cadere, e se cadi devi avere la forza per rialzarti. La storia cestistica e non solo di RaWallace è una grande rappresentazione di un incontro sul ring. Per l’appunto in quel settembre di 46 anni fa Wallace nasce proprio a Filadelfia la città del pugilato, e non solo per Rocky eh. Che fosse un incontro lui contro il mondo si capisce subito dai primi giorni del college a North Carolina dove i compagni non lo accolgono alla grande ma anzi, fanno di tutto per screditarlo; lui ricambia dominando in qualsiasi lato del campo. Il giocatore Il ...