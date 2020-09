Spotify attacca Apple: l'abbonamento unico è anticoncorrenziale (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Ancora una volta, Apple sta usando la sua posizione dominante e le pratiche sleali per svantaggiare i concorrenti e togliere ai consumatori favorendo i propri servizi", dice la società di streaming svedese. Cupertino replica: gli utenti hanno alternative ai nostri servizi Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Ancora una volta,sta usando la sua posizione dominante e le pratiche sleali per svantaggiare i concorrenti e togliere ai consumatori favorendo i propri servizi", dice la società di streaming svedese. Cupertino replica: gli utenti hanno alternative ai nostri servizi

