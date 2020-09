Fisco | urge una riforma attenta ai ceti medi

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 15 settembre 2020) Le tasse sono un tema passato in secondo piano, perché distratti e un po’ inebriati dalla pioggia di miliardi in arrivo in Italia, se ben spesi capaci di far salire il Pil di 3 punti. Eppure sarebbe davvero il momento migliore per mettere un po’ di ordine (e di giustizia sociale) in tema di. Per ora, i tentativi di accostare i miliardi europei con il prelievo fiscale sono stati goffi. Il primo istinto è stato addirittura quello di usarli per abbassare le imposte. Troppo comodo, farsi pagare le tasse da Bruxelles e dagli altri soci dell’Unione. È arrivato il primo rimbrotto del nostro rappresentante lassù, Paolo Gentiloni: cominciate male. Sono richiesti ben altri progetti, l’indicazione delle priorità, la scelta di obiettivi ispirati allo sviluppo. È ovvio che i due temi sono correlati: crescita ...