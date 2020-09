Alberto Matano, veleno su Lorella Cuccarini? Ecco la frase “sospetta” (Di martedì 15 settembre 2020) Durante l’ultima puntata de La vita in diretta il conduttore Alberto Matano ha lanciato un’apparente “stoccata” a Lorella Cuccarini. Nella seconda parte della puntata odierna de La vita in diretta il padrone di casa Alberto Matano si è seduto al tavolo con Giovanna Botteri, Antonella Boralevi e Nunzia De Girolamo per approfondire le più importanti … L'articolo Alberto Matano, veleno su Lorella Cuccarini? Ecco la frase “sospetta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 settembre 2020) Durante l’ultima puntata de La vita in diretta il conduttoreha lanciato un’apparente “stoccata” a. Nella seconda parte della puntata odierna de La vita in diretta il padrone di casasi è seduto al tavolo con Giovanna Botteri, Antonella Boralevi e Nunzia De Girolamo per approfondire le più importanti … L'articolosula“sospetta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MaraBellino : Ma perché non fare #lavitaindiretta dalle 14.00 con la co-conduzione di Serena Bortone e Alberto Matano? #Oggièunaltrogiorno - giuliaprivato : Ma la controgiuria sarebbe quella di chi di ballo non capisce una mazza? Ballando con le Stelle: Alberto Matano ne… - givagivaz : Alberto Matano 48 anni deve avere un quadro nascosto in soffitta - DavidIsAFella : Secondo me non parliamo abbastanza del giornalista Alberto Matano - IBeefsquatch : C'è Alberto Matano #isolitiignoti -